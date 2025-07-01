Кремль оценил решение Трампа снять санкции с Сирии

Кремль считает суверенным делом США вопрос снятия санкций с Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно же, в данном случае, что касается решения администрации [президента США Дональда. — «Газета.ru»] Трампа по Сирии, — это суверенное дело Америки», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов подписать указ об отмене санкций в отношении Сирии для поддержания «мира и стабильности».

Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани заявил, что Дамаск приветствует отмену большей части санкций и считает это важным шагом на пути к восстановлению страны. По его словам, данное решение является не только важной вехой в отношениях между Дамаском и мировым сообществом, но и создает прочную основу для экономического восстановления страны.