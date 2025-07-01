Кремль поблагодарил Трампа

Lenta.ru

Россия признательна американской администрации и лично президенту США за усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Кремль поблагодарил Трампа
© globallookpress.com
«Несомненно, мы признательны за те усилия, которые прикладывают США и члены команды Трампа, для того, чтобы способствовать переговорам по урегулированию на Украине», — отметил пресс-секретарь президента России.

В Кремле отреагировали на слова Трампа о Путине

27 июня российский лидер Владимир Путин заявил, что встреча с Трампом вполне возможна и Москва будет готовить ее «с удовольствием». Он отметил, что с большим уважением относится к президенту США, а также подчеркнул, что усилия главы Белого дома по урегулированию на Украине «искренни».