Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Елена Панина считает, что России следует «быстрее заканчивать» с Украиной, поскольку текущая ситуация в мире требует жесткой мобилизации ресурсов. Об этом сообщает «Царьград».

По ее мнению, ситуация с атакой Израиля и США по Ирану продемонстрировала, что эскалация может быть стремительной и непредсказуемой. Вице-президент союза призвала «очень серьезно готовиться» к грядущему столкновению.

«Это касается в том числе кадровой политики. Когда у тебя выбивают верхушку военного командования, как в Иране, должны быть люди, которые моментально встают на замену. Это должен быть глубокий резерв — на три-четыре эшелона», — сказала Панина.

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Сейчас России необходимо учиться не только предотвращению, но и быстрому купированию возникающих угроз. Причем все наработки нужно оперативно внедрять в практику. Отдельно она затронула тему ударов по центрам принятия решений в украинским кризисе — об этом часто говорят, но почему-то этот порог Россия не переходит.

«Сейчас такая ситуация в мире, что нам с Украиной надо заканчивать быстрее. Переговоры — это хорошо, но вести их нужно только на фоне безусловной победы на поле боя», — заключила она.

Ранее глава Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, Евгений Примаков заявил, что конфликт между Ираном и Израилем характеризуется глубиной и непредсказуемостью. При этом он отметил, что создание многополярного мира сопряжено с серьезной нестабильностью на первом этапе реализации.