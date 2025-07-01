В Госдуме сочли встречу Трампа с Зеленским бессмысленной

На саммите НАТО состоялась 50-минутная встреча руководителей США и Украины, которая не привела к каким-либо значимым результатам для Киева. Об этом рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.

«Я считаю, что это была проходная встреча. Пятьдесят минут – это небольшое количество времени», – подчеркнул он.

По его словам, президент США Дональд Трамп, как правило, быстро сообщает о ключевых решениях в соцсетях, однако в этот раз никаких заявлений по теме Украины от американского лидера не последовало. Краснов отметил, что подобная сдержанность может свидетельствовать о вторичности украинского вопроса для Вашингтона.

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Эксперт также прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о возможной поставке американских систем ПВО «Пэтриот» на Украину. По его мнению, Трамп скорее использовал бы эти комплексы в ближневосточном конфликте. Краснов сослался на заявление главы Белого дома, подчеркнув, что системы ПВО более востребованы в регионе ирано-израильского противостояния, где, несмотря на видимое затишье, перемирие остается крайне нестабильным.

Аналитик пришел к выводу, что переговоры носили в основном формальный характер и никак не повлияли на позицию США в отношении украинского кризиса. По его оценке, не прозвучало ни одной существенной инициативы по линии сотрудничества Украины с НАТО, передает «Украина.ру».

Ранее специальный представитель президента США Кит Келлог высказал свое мнение о подходе к урегулированию конфликта и роли России в этом процессе.