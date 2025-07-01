В Госдуме допустили снижение ключевой ставки к концу года

Ключевая ставка Центробанка (ЦБ) России к концу 2025 года может опуститься до 13-15 процентов, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом пишет РИА Новости.

Он допустил очередное снижение ставки в июле. По мнению специалиста, в отсутствие внешних негативных шоков ставка к концу года вполне может снизиться до 17-18 процентов.

«Судя по динамике инфляции и ситуации в экономике, ключевая ставка может опуститься даже до 13-15 процентов годовых», — подчеркнул он.

В ЦБ спрогнозировали возможное «более значимое» снижение ключевой ставки

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что к концу года ключевая ставка может достигнуть 13 процентов.