В Кремле ответили на вопрос, пойдут ли ВС РФ дальше за границу ЛНР

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, выйдут ли российские войска после взятия ЛНР под полный контроль за пределы границ республики.
«Традиционно переадресовываю в Минобороны», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.
Накануне глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что территория республики полностью освобождена.
«Буквально два дня назад прошел доклад о том, что территория Луганской народной республики полностью освобождена — 100%», — сказал он в эфире Первого канала.
29 июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных сообщила, что российские войска находятся всего в 20 км от города Сумы, сосредоточив в этом районе до 50 тысяч солдат.
По данным WSJ, ВС РФ превосходят ВСУ численностью примерно в три раза.
По словам украинских военных, численность РФ «является большой проблемой», удержание Сумской области обходится неоправданно большими потерями для украинской армии.