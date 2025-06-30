Мишустин освободил Алексея Лаврова от должности

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Алексея Лаврова от должности заместителя министра финансов России. Основанием стал выход Лаврова на пенсию.

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«Освободить Лаврова Алексея Михайловича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с выходом на пенсию», — говорится в тексте распоряжения.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Алексей Лавров занимал пост замминистра с 2011 года и курировал вопросы межбюджетных отношений, региональных финансов и государственной финансовой политики. До этого он руководил департаментом межбюджетных отношений Минфина. Лавров также известен как один из авторов концепции реформы бюджетного процесса в России начала 2000-х годов.