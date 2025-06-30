Мишустин поздравил сенаторов с днем парламентаризма

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совфеда поздравил их с международным днем парламентаризма.

"Я хочу от всей души поздравить вас, в вашем лице, всех парламентариев с праздником - с Международным днем парламентаризма, который отмечается сегодня", - сказал премьер.

Мишустин обратил внимание, что каждая законодательная норма проверяется ее применением, практикой, реальной действительностью.

"Перед вами стоит очень непростая, но очень нужная задача - осуществление парламентского контроля за новыми нормами, за тем, как применяются уже существующие правовые инструменты", - обратился он к сенаторам.

Премьер напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, поручавшего задействовать все формы и механизмы обратной связи от людей, чтобы объективно оценивать преобразования. Мишустин уверен, что этим парламентарии будут руководствоваться и впредь.