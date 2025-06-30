В Госдуме жестко отреагировали на казнь российских солдат на Украине

В Госдуме жестко отреагировали на казнь российских военных на Украине. Депутат нижней палаты парламента в беседе с «Лентой.ру» назвал казнь, которую применили солдаты вооруженных сил Украины, «глумлением» и чисто нацистской историей.

Ранее стало известно, что с февраля 2022 года солдаты ВСУ казнили не менее 26 российских военных, многие пленные подверглись пыткам. Украинские бойцы применяли избиение палками, электрошокер, нападение собак и другие издевательства.

Совершившие казнь над российскими бойцами солдаты ВСУ недостойны звания воина, заявил депутат.

Противник все равно остается военнослужащим в соответствии с Женевской конвенцией и заслуживает к себе гуманного отношения, напомнил политик.

Он назвал солдат ВСУ, причастных к казням российских солдат, военными преступниками, и выразил уверенность, что они будут найдены и наказаны.

Ранее Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало доклад о военных преступлениях ВСУ на Украине.