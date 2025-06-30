Путин дал рекомендации, как качать пресс

Президент России Владимир Путин дал совет спортсменам из Херсонской области, как правильно и эффективно качать пресс.

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Как писала "РГ", Путин принял участие в торжественной церемонии открытия пяти социальных объектов в Донбассе и Новороссии. Это спортивные и образовательные учреждения.

Президент в разговоре с Ильмием Челебиевым - директором ГБОУ Херсонской области "Новоалексеевская школа №2" заметил футболистов за его спиной.

"Я посмотрел, там ребята у вас тренируются за вашей спиной", - отметил Путин.

Президент уточнил, что спортсмены качают пресс. Он сделал замечание по поводу техники выполнения упражнения, обращаясь к собеседнику:

"Ручки-то надо за голову закладывать, не просто так приподниматься. Вы им подскажите, пожалуйста".

В остальном он технику оценил как правильную.

Чуть позже Путин заметил, что один из ребят "как будто услышал и исправился".