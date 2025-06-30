Свадьбу 17-летнего сына Рамзана Кадырова Адама посетили высокопоставленные гости, включая губернаторов, членов правительства и дипломатов. Об этом глава Чечни рассказал в Telegram.

По его словам, поздравить Кадырова-младшего приехали вице-премьеры правительства Денис Мантуров и Александр Новак, полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, а также главы других регионов, звезды мирового спорта и деятели науки, культуры и религии, имена которых политик не раскрыл. Кроме того, среди гостей были послы Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Турции и Казахстана.

Кадыров также поблагодарил за поздравление руководителя Администрации президента России Антона Вайно и председателя Совфеда Валентину Матвиенко. Он подчеркнул, что желающих приехать в Грозный было больше, но этому помешали уважительные причины.

Кадыров рассказал, как Путин поздравил его сына со свадьбой

Ранее глава Чечни рассказал, что президент России Владимир Путин лично поздравил его 17-летнего сына с бракосочетанием. Также стало известно, что глава государства провел неофициальную встречу с Кадыровым-младшим перед свадьбой.