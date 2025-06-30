Пушков: Украина постепенно сдвигается на обочину в повестке дня НАТО

Украина постепенно сдвигается на обочину в повестке дня НАТО. Об этом написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

«Виктор Орбан подтверждает наш вывод, что, несмотря на отчаянные усилия Европы держать Украину на первом месте в числе приоритетов западного альянса, Украина постепенно сдвигается на обочину в повестке дня НАТО. Медленно, но неуклонно», — говорится в публикации.

По его словам, этот процесс принимает необратимый характер.

Ранее издание Bloomberg писало, что глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите НАТО выглядел печально.