Путин призвал обеспечить экономический перезапуск Донбасса и Новороссии
Донбасс и Новороссия в составе Украины финансировались по остаточному признаку и приходили в упадок. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Нам нужно уже на новом этапе в полной мере раскрыть, реализовать этот огромный потенциал, обеспечить мощный перезапуск и развитие экономики наших исторических регионов», — отметил глава государства на совещании по развитию новых регионов России.
Также президент призвал укрепить их финансовую базу и повысить самодостаточность.
Путин уточнил, что власти России планируют восстановить ещё 9,6 тыс. км дорог в Донбассе и Новороссии.