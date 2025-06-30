Путин призвал обеспечить экономический перезапуск Донбасса и Новороссии

Донбасс и Новороссия в составе Украины финансировались по остаточному признаку и приходили в упадок. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Нам нужно уже на новом этапе в полной мере раскрыть, реализовать этот огромный потенциал, обеспечить мощный перезапуск и развитие экономики наших исторических регионов», — отметил глава государства на совещании по развитию новых регионов России.

Также президент призвал укрепить их финансовую базу и повысить самодостаточность.

Путин уточнил, что власти России планируют восстановить ещё 9,6 тыс. км дорог в Донбассе и Новороссии.