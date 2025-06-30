Посла Азербайджана вызвали в МИД РФ

Посол Азербайджана Рахман Мустафаев вызван в МИД РФ в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов. Об этом ТАСС сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В связи недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий, в МИД вызван посол Азербайджанской Республики", - указали в министерстве.

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Ранее в беседе с ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность тем, что на протяжении нескольких часов российские дипломаты в Баку не могут связаться с журналистами - гражданами России. Она отметила, что сотрудников консульского отдела посольства РФ до журналистов не допускают, при этом сведений о причинах таких действий также не дают.

О ситуации с российскими журналистами

Ранее азербайджанское министерство внутренних дел заявило о проведении правоохранительными органами операции в офисе информационного агентства "Sputnik Aзербайджан". Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что сотрудники агентства не выходят на связь после сообщений о проведении правоохранительными органами республики операции в редакции.

В редакции Sputnik сообщали, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не получали, шел диалог на уровне рабочих групп для урегулирования возможных разногласий.