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Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила на оппозиционной акции протеста в Тбилиси, на которой митингующие потребовали проведение новых парламентских выборов.

Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия») заявил в беседе с «Дума ТВ», что ранее Грузия и ее народ стояли у пропасти, в которую их подталкивали различные НКО, финансируемые Западом.

Сегодня Грузия сохраняет свой суверенитет, самобытную культуру, традиции, не поддаваясь на провокации, которые продолжаются извне, сказал он.

По его словам, Запад сегодня испытывает ненависть к грузинской мечте, потому что сорвался план, согласно которому страна должна была пойти по пути Украины. Он также подчеркнул, что Зурабишвили, у которой есть французское гражданство, пытается сделать сегодня то, что у нее не получилось во время президентства.

Поэтому она является преступником. Она пытается столкнуть лбами грузинский народ, спровоцировать гражданскую войну, рассказал депутат.

Парламентарий также обратил внимание на то, что у оппозиции сегодня нет единства. Есть разрозненные НКО, финансируемые из-за рубежа. Каждый месяц они получают деньги, выходят на митинг, а потом расходятся. Таким образом, они показывают Западу, что отрабатывают их финансовые транши.

Водолацкий подчеркнул, что таких людей становится все меньше, так как все прекрасно понимают, что руководство Грузии идет правильным путем, не допуская повторения ситуации, которая была на Украине.

Все, кто сегодня «мотаются» в западные страны, получая там инструкции и финансирование, являются преступниками, которых нужно судить по статье «Терроризм», резюмировал он.

Ранее депутат заявил, что Белоруссия давно является раздражителем для западных спецслужб, так как является надежным союзником России.