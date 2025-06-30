Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что западные страны платят за конфликт на Украине и за то, чтобы погибали украинские пилоты. Об этом депутат рассказал NEWS.ru.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее сообщила, что Украина потеряла пилота истребителя F-16 и еще один самолет. Она назвала отправку F-16 на отражение массированных атак беспилотников «убийством пилотов». Также депутат заявила о критической нехватке средств ПВО у украинской армии.

«Когда западные страны отправляли свои F-16 на Украину, должны были понимать, что это довольно дорогостоящий самолет. Они платят за <…> то, чтобы погибали эти молодые ребята», - так это прокомментировал Колесник.

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Он добавил, что вопрос о гибели пилотов необходимо задавать командованию Украины. В конце августа 2024 года Украина впервые потеряла F-16 и вместе с ним одного из своих самых опытных пилотов, который активно лоббировал поставку этих истребителей.