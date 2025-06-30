Песков прокомментировал конфликт с азербайджанцами в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС прокомментировал конфликт с азербайджанцами в Екатеринбурге.

На вопрос журналистов о реакции Азербайджана на задержания членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, представитель Кремля отметил, что эти события связаны с деятельностью правоохранительных органов и не должны стать поводом для демаршей.

«Мы заинтересованы в том, чтобы и дальше развивать наши добрые отношения с Азербайджаном», — сказал Песков.

28 июня Азербайджан призвал Россию расследовать задержания граждан страны в Екатеринбурге. Ранее СМИ сообщили о рейде, прошедшем 27 июня, — силовики обыскали более 10 квартир уроженцев Азербайджана и задержали около 50 человек. Региональные СК и МВД заявили, что расследуют дело «прошлых лет».

30 июня стало известно, что омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева передала российской стороне обращение в связи с задержаниями в Екатеринбурге уроженцев республики, а также обратилась по данному делу в Генеральную прокуратуру РФ.