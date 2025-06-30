МИД: РФ вводит санкции против 15 СМИ ЕС

Россия в ответ на 16-й пакет санкций Евросоюза (ЕС), в рамках которого были введены ограничительные меры против 8 российских изданий, решила заблокировать доступ к сайтам 15 европейских СМИ, участвующих в распространении недостоверных сведений. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

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В ведомстве указали, что не раз предупреждали Брюссель и европейские страны об ответе на запреты и необоснованные ограничения, введенные в отношении российских СМИ. По данным министерства, ответственность за подобные действия лежит на ЕС и на поддержавших санкции государствах.

В МИД обратили внимание, что ЕС сделал осознанный выбор в пользу "раскручивания санкционной спирали в нарушение всех своих международных обязательств в сфере обеспечения плюрализма СМИ и свободы доступа к информации".

Ведомство подчеркнуло, что пересмотрит свое решение в отношении европейских СМИ только в том случае, если ЕС снимет санкции против российских изданий и информканалов.

Евросоюз утвердил 16-й пакет антироссийских санкций в конце февраля. В него были включены как новые экономические, так и персональные ограничения.

Между тем сербские власти пообещали ни под каким предлогом не блокировать вещание российских СМИ. Они обратили внимание на то, что в Евросоюзе запрещают репортажи всех СМИ, которые не повторяют тезисы Брюсселя.