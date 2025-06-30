Россия обеспокоена тем, что более двух часов российские дипломаты в Баку не могут связаться с журналистами - гражданами РФ. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обеспокоены тем, что более двух часов российские дипломаты в Баку не могут связаться с журналистами - российскими гражданами", - отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что сотрудников консульского отдела посольства России до российских журналистов не допускают.

"Информацию о причинах таких действий не дают. Волнуемся за своих журналистов", - добавила она.

Дипломат также уточнила, что российское посольство проинформировало МИД Азербайджана, МВД Азербайджана и Службу государственной безопасности Азербайджана. "Ответа нет", - резюмировала она.

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Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что сотрудники информационного агентства "Sputnik Азербайджан" не выходят на связь после сообщений о проведении правоохранительными органами республики операции в редакции.

В феврале МИД республики заявил о прекращении деятельности Sputnik на территории страны. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде сообщил, что российская компания может получить аккредитацию только на одного корреспондента. Тем не менее агентство и его сайт продолжали работать в Азербайджане.