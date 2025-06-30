История Одессы неразрывно связана с Россией. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, какой бы совет дал Кремль мэру Геннадию Труханову, заявившему, что Одесса — это не русский город.

«Взять или учебник по истории, или взять первоисточники, исторические материалы и ознакомиться с ними. Безусловно, как и у любого города, у Одессы своя история, своя собственная история, богатая история, но эта история неразрывно связана с Россией. Это очевидный факт», — такой совет Песков дал мэру Одессы.

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Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что Одесса — это не русский город и никогда России не принадлежал. Причем сделал он это по-русски. По словам Труханова, у Одессы своя история и жизнь, а одесситам посоветовал меньше слушать президента Владимира Путина.