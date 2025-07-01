Заявление мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что город якобы не является русским глупы, это позиция необразованного человека. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Слова мэра Одессы - это глупая позиция недалекого и необразованного человека», — подчеркнул он.

Константинов добавил, что мэр городе не знает истории Одессы.

27 июня Труханов во время конфликта с военным, который возник из-за памятника поэту Александру Пушкину заявил на русском языке, что город не является русским, и у него «своя история».

Он также отверг тезис о том, что Пушкин — «адепт русского мира» и спросил у солдата, почему он не на передовой.

Мэр Одессы отказал городу в праве быть русским на русском языке

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал заявление Труханова о «не русском городе» ущербным.

Ранее на Украине постамент демонтированного памятника Екатерине II покрасили в цвета флага РФ.