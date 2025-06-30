Песков объяснил, с чем связаны события в Екатеринбурге

События в Екатеринбурге связаны с работой правоохранительных органов и не должны быть поводом для демаршей со стороны Азербайджана. Об этом заявил 30 июня пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

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Ранее, 28 июня, в Следственном комитете РФ заявили, что в Свердловской области была пресечена деятельность этнической группировки. Ее подозревают в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, об убийстве по найму и покушении на убийство по найму. Следствие считает, что фигуранты имеют отношение к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах.

Среди них убийство в 2001 году Пашаева Ю.Ф.о., который скончался от полученных колото-резаных ран; покушение на убийство по найму Ширинова Ф.Б.о. в 2010 году; убийство в 2011 гражданина Азербайджанской Республики Гаджиева И.Б.о., умершего от огнестрельного ранения. По версии следствия, мотивом совершенных преступлений стал раздел сфер влияния в бизнесе.

Этим утром официальный представитель СК России Светлана Петренко дала разъяснения по ситуации. По ее словам, в ходе расследования дела в качестве подозреваемых были задержаны шестеро россиян. Впоследствии суд поместил под арест Сафарова Мазахира Мохбалы оглы, Сафарова Акифа Мохбалы оглы и Сафарова Аяза Мохбалы оглы, а в отношении Гянджиева Ахлимана Сатдара оглы, Лалаева Шахина Мамедали оглы и Сафарова Бакира Мехди оглы суд продлил срок задержания.

По предварительной информации, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица пока не установлены. Окончательные выводы о причинах смерти сделают судмедэксперты.