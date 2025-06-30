В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано, чтобы боевые действия на Украине прекратились. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать обвинения Киева в адрес Москвы в наращивании атак беспилотников.

«Продолжается специальная военная операция. В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано, чтобы боевые действия прекратились. Условия были озвучены президентом [России] год назад на выступлении перед руководящим составом МИД. В Киеве хорошо знают и помнят заявления Путина», — сказал представитель Кремля.

Зеленский обозначил сроки завершения конфликта на Украине

На встрече с руководством МИД РФ в июне прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что для прекращения СВО на Украине должен быть принят закон о запрете нацистской идеологии и любых ее проявлений. Кроме того, республика в обмен на международные гарантии безопасности должна ограничить размер своих вооруженных сил, принять обязательства не вступать в военные союзы, не разрешать у себя иностранные военные базы, не размещать их контингенты, не проводить военные учения на своей территории. Все эти условия были озвучены украинской стороне во время переговоров в Стамбуле в 2022 году, обозначил российский лидер.