России не стоит ждать «чего-то хорошего от Европы». Как сообщает «Царьград», об этом заявил глава Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков.

Он напомнил, что значимая часть культурной традиции России происходит из Европы, однако нельзя забывать, что европейские страны были источником множества геноцидов по всему миру и бед, от которых пострадала и российская территория.

«Можем ли мы ждать чего-то хорошего от Европы сейчас? В условиях, когда там вот это непоротое поколение, которое не застало войну, совершенно бесстрашное», — заявил Примаков.

Руководитель агентства добавил, что европолитики не считают себя русофобами, однако активно вымарывают русскую культуру и историческую память. Например, глава евродипломатии Кая Каллас заявляла об исходящей от России «360-градусной угрозе миру», а в Германии перед Днем Победы запрещали георгиевские ленты.

Примаков также отметил, что это не единственный пример «дремучести» ЕС. По его словам, некоторые европейцы верят в то, что отказ от изучения творчества Федора Достоевского в местных вузах связан с тем, что он «поддерживает Путина».