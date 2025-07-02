Каллас выступила с требованием к Ирану

Иран должен немедленно возобновить переговоры о прекращении своей ядерной программы. С таким требованием выступила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в ходе телефонного разговора с главой иранского МИД Аббасом Аракчи, передает Politico.

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«Переговоры о прекращении ядерной программы Ирана должны быть возобновлены как можно скорее. Сотрудничество с МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) должно возобновиться», — подчеркнула глава евродипломатии.

Каллас также заверила Аракчи, что Евросоюз готов содействовать возобновлению сотрудничества Исламской республики с агентством.

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Ранее Аракчи заявил, что Иран возобновит переговоры с США по ядерной сделке после гарантий от Вашингтона о ненападении на республику во время переговоров. Он добавил, что с помощью бомбардировок невозможно уничтожить научные знания и технологии обогащения урана, в связи с чем Тегеран сможет восстановить утраченное в этой области.