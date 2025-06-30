Лавров жестко высказался о нападках на Армянскую церковь

Каноническая Армянская церковь не должна подвергаться нападкам, в том числе со стороны действующих властей страны и это вызывает озабоченность со стороны Москвы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

© Lenta.ru

«Понятно, что это внутреннее дело наших соседей, но, безусловно, нападки на каноническую, тысячелетнюю Армянскую апостольскую церковь вызывают серьезнейшую озабоченность», — указал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров также выразил надежду, что внутриполитический конфликт Армении будет урегулирован с учетом прав и интересов верующих, а также конституцией самой республики.

Утром в пятницу, 27 июня, сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении зашли в резиденцию католикоса всех армян и главы Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегина II (имя в миру Ктридж Нерсисян) в Эчмиадзине. Поводом для появления силовиков стало задержание архиепископа Микаела Аджапахяна по обвинению в подготовке государственного переворота.

Операция силовиков началась на фоне заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о предотвращении заговора по захвату власти с участием священнослужителей, а также конфликта политика с Гарегином II.