Лавров прокомментировал отсутствие Армении на заседании ОДКБ

Армении вряд ли пойдет на пользу, если она решит отвернуться от своих евразийских соседей и союзников. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ), передает ТАСС.

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Дипломат подчеркнул, что Россия не оказывает давления на правящие круги Армении и будет ожидать ясности по ряду вопросов.

«Но все мы понимаем, что если Армения будет отворачиваться от своих союзников, от своих ближайших партнеров, от соседей, едва ли это пойдет на пользу армянскому народу», — сказал Лавров.

Таким образом российский министр прокомментировал заявления властей Армении о том, что республике якобы придется выбрать между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом, а также определиться со своим местом в ОДКБ.

Утром 30 июня стало известно, что Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не приедет на заседание совета глав МИД стран — участниц ОДКБ.