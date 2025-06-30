Лавров прокомментировал ситуацию с протестами в Сербии

Россия надеется, что Запад не планирует организовывать очередную «цветную революцию», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию с протестами в Сербии. Об этом пишет ТАСС.

«Мы надеемся, что западные страны <...> не будут в этот раз заниматься своими цветными революциями», — сказал Лавров.

29 июня протестующие в Сербии блокировали дороги и транспортные развязки в 18 городах страны. Глава Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич призвал государственные органы принять меры для восстановления нормального движения транспорта.

До этого президент Сербии Александар Вучич обратился к протестующим и заявил, что они не смогут побороть государство. По его словам, даже попытка выступить против властей говорит о том, что студенты малообразованны.

Сербские студенты уже более полугода блокируют работу образовательных учреждений в стране и требуют проведения досрочных парламентских выборов. Свои требования они облекли в ультиматум, срок которого истек в 21:00 28 июня. После этого студенты прибегли «к мерам гражданского неповиновения».