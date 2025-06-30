Лавров предрек крах НАТО

Планы стран НАТО по увеличению военного бюджета приведут к краху этой организации. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Катастрофическое, по моим оценкам, увеличение (военного. — «Газета.Ru») бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации», — сказал глава российского МИД на пресс-конференции по итогам СМИД ОДКБ.

По его словам, Россия в вопросе военных расходов руководствуется здравым смыслом, а не «выдуманными из пальца угрозами», как это делают в НАТО.

Страны — члены НАТО по итогам саммита в Гааге объявили о планах увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. Согласно документу, в ближайшие пять лет одной из основных целей европейских стран станет укрепление обороны, а также достижение способности автономного решения задач в сфере безопасности.

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До этого постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты ждут, что обещания союзников по увеличению расходов на оборону будут подкреплены конкретными действиями.

По его словам, инвестиции в оборонную промышленность способствуют созданию рабочих мест в США. По словам Уитакера, только в прошлом году союзники по альянсу приобрели у американских оборонных предприятий военную технику на сумму около $21 млрд.