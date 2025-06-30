Сальдо: конфликт закончится тогда, когда Киев больше не сможет угрожать России

RT на русском

Вооружённый конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока не будут полностью исключены угрозы от Киева для России.

В России назвали условие завершения конфликта на Украине
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Об этом в беседе с РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что Россия нацелена на полное выполнение задач СВО, и добавил, что полумеры уже продемонстрировали свою несостоятельность.

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«Конфликт завершится только тогда, когда Украина окончательно лишится возможности угрожать России и русскому народу», — сказал губернатор, добавив, что то, как это будет достигнуто, — вопрос военной и политической стратегии.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность в победе участников СВО и пожелал им успехов.