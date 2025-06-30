Вооружённый конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока не будут полностью исключены угрозы от Киева для России.

Об этом в беседе с РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что Россия нацелена на полное выполнение задач СВО, и добавил, что полумеры уже продемонстрировали свою несостоятельность.

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«Конфликт завершится только тогда, когда Украина окончательно лишится возможности угрожать России и русскому народу», — сказал губернатор, добавив, что то, как это будет достигнуто, — вопрос военной и политической стратегии.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность в победе участников СВО и пожелал им успехов.