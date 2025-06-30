Володин рассказал, какие законы вступят в силу с 1 июля

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, какие законы начнут действовать в России с 1 июля. Так, изменения коснутся мигрантов и иноагентов, также начнут действовать новые законы, направленные на борьбу с мошенниками.

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Тем, кто приобретает чужие банковские карты, использует их для вывода денежных средств, полученных обманным путем, грозит до шести лет лишения свободы. Также уголовное наказание предусмотрено и за передачу из корыстных побуждений мошенникам своей карты.

Мигрантам будет запрещено пользоваться услугами связи, если иностранный гражданин не подтвердил личность в салоне связи по биометрии. В регистре сведений о населении появится информация о прохождении мигрантами обязательной дактилоскопической регистрации.

Иноагентов будут заочно привлекать к ответственности за нарушение порядка деятельности.

Системно значимые банки будут открывать специальные счета и вклады с выгодной ставкой для категории граждан, получающих социальную поддержку. Также увеличится максимальная сумма возмещения по ОСАГО при европротоколе. Начинает действовать закон по защите географических указаний на товарах, написал Володин в своем Telegram-канале.

С 5 июля в России вступает в силу закон, позволяющий блокировать финансовые средства и иное имущество лиц и организаций, подозреваемых в причастности к диверсионной деятельности. Решения о блокировке будут приниматься межведомственной комиссией на основании материалов, содержащих информацию о причастности к диверсиям.

Центробанк России пригрозил принять поправки в закон или подготовить специальный банковский стандарт в случае, если кредитные организации продолжат вводить клиентов в заблуждение, информируя их об условиях по вкладам.