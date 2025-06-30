В России отвергли идею стратегического партнерства с Азербайджаном

Азербайджан никогда не был стратегическим партнером России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Своим мнением об отношениях России и Азербайджана он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Минкультуры Азербайджана отменило все культурные мероприятия по линии государственных и частных учреждений России. Поводом для таких мер послужили действия сотрудников российских правоохранительных органов в отношении азербайджанцев в Свердловской области.

Депутат отметил, что Азербайджан не является участником ни Евразийского экономического союза, ни договора о коллективной безопасности, в отношении членов которых, употребляется понятие стратегический партнер. Вместе с тем такое членство не защищает от проведения откровенно антироссийского курса, отметил он. Кроме того, Затулин указал, что после зачистки Карабаха от армянского населения Азербайджан перестал учитывать реакцию России.

«После этого у руководства Азербайджана отпал повод закладываться на возможную негативную реакцию России, остерегаться вмешательства России в подобного рода действия. Надобность в том, чтобы подчеркивать особые отношения с Россией, перестала быть существенной», — сказал парламентарий.

По его словам, Азербайджан и без Нагорного Карабаха, как и Россия, должен был бы извлекать выгоды из сотрудничества в торгово-экономической области. Парламентарий подчеркнул, что в России в качестве трудовых мигрантов трудится большое количество выходцев из Азербайджана, также среди граждан России есть множество лиц азербайджанской национальности.

В России высказались об ответных мерах в адрес Азербайджана

«Но при этом никаким стратегическим партнером с самого начала, в чем заблуждение с нашей стороны, Азербайджан не являлся на всем протяжении истории своей независимости. Наши планы использовать Азербайджан как элемент коридора север-юг, на мой взгляд, очень проблематичны. Хотя эта работа продолжается, но она пока не привела к прорыву», — отметил депутат.

Ранее депутат Затулин порассуждал об ответных мерах Москвы в адрес Баку. По мнению депутата, в России все еще верят, что нынешняя ситуация с Азербайджаном является всего лишь несчастливым случаем.