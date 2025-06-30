Мединский призвал страны СНГ к честности перед собой и своей историей

Россия предлагает странам СНГ быть честными перед собой и своей историей. Об этом заявил помощник президента Владимир Мединский в беседе с ТАСС.

Между тем, Мединский уточнил, что Москва не оказывает на них давление, а диалог между государствами строится исключительно на взаимоуважении.

Мединский заявил, что ознакомился с условиями украинской стороны

По словам политика, работа строится и будет строиться в режиме взаимоуважительного диалога, «никакого давления нет и не будет».

Ранее Мединский заявил, что на Украине в данный момент действует жесточайшая цензура, местным подросткам опасно изучать российский исторический контент.