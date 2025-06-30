Россия обеспокоена попытками втянуть Шпицберген в военные приготовления НАТО

Посол России в Осло Николай Корчунов заявил в интервью РИА Новости, что Норвегия пытается втянуть архипелаг Шпицберген в военные приготовления НАТО. Россия, по его словам, обеспокоена данными действиями и заинтересована в мирном использовании Арктики. Также, уточнил дипломат, Москва призывает к отказу от шагов, ведущих к нагнетанию напряжённости.

«Хотел бы подчеркнуть, что российская сторона заинтересована в мирном использовании Арктики в целом и призывает к отказу от любых шагов, ведущих к искусственному нагнетанию напряжённости на Шпицбергене и в этом регионе вообще», — сказал Корчунов.

Посол Корчунов: Осло создаёт сложности для научной деятельности России на Шпицбергене

Ранее он отметил, что власти Норвегии пытаются укрепить свой суверенитет над архипелагом Шпицберген, что усложняет проведение там российской научной и хозяйственной деятельности.