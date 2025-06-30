Стало известно, от чего зависит динамика переговоров по Украине

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, находясь в Минске в рамках мероприятий ЕАЭС, отметил, что развитие переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта определяется позицией Киева и Вашингтона. Его заявление распространил белорусский телеканал «Первый информационный».

«Зависит очень многое, естественно, от позиции киевского режима. Зависит от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона», — заявил представитель Кремля.

Он уточнил, что российская позиция достаточно ясна, подчеркнув, что на переговорах недопустимо игнорировать фактическую обстановку на местах. Одновременно РФ рассчитывает, что время проведения третьего этапа прямых российско-украинских консультаций определится в обозримом будущем, заключил Песков.

Ранее, на минувшей неделе, президент РФ Владимир Путин в ходе общения с международными журналистами на Петербургском международном экономическом форуме заявил о готовности Москвы возобновить диалог с Украиной на базе условий, согласованных в Стамбуле в 2022 году. Он призвал Киев не затягивать с началом переговоров, указав, что затягивание способно усугубить положение Украины. По словам российского лидера, проведение консультаций возможно после 22 июня 2025 года.