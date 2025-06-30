РФ обратилась к странам СНГ

Россия предлагает странам СНГ быть честными перед собой и своей историей, при этом РФ не оказывает на них давление, а диалог между государствами строится исключительно на взаимоуважении. Такой информацией поделился с ТАСС помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Что касается конкретных мер, то могу сказать одно: наша работа строится и будет строиться в режиме взаимоуважительного диалога, никакого давления нет и не будет. В конце концов, преподавание истории - это внутреннее дело, просто мы призываем их к честности перед самими собой и историей", - сказал он.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что учебники по истории в ряде стран СНГ имеют негативные трактовки о России. Он добавил, что сейчас Минпросвещения ведет работу с профильными министрами из стран СНГ по согласованию подходов к трактовке единого исторического прошлого.