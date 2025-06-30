Москва надеется, что мирное урегулирование с обязательным устранением первопричин украинского конфликта всё ещё возможно, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

При этом она подчеркнула, что цели, поставленные в начале спецоперации и развёрнуто изложенные в выступлении президента России Владимира Путина 14 июня 2024 года, будут достигнуты в любом случае.

«Чем дальше будут продолжаться попытки наших противников и их покровителей запугать наш народ при помощи акций устрашения, тем с более суровыми объективными условиями на земле им придётся иметь дело», — сказала Жданова.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Россия отдаёт предпочтение дипломатии в решении конфликта на Украине.

Также, по его словам, необходимо прекратить истребление всего русского на Украине.