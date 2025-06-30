Помощник российского президента, глава делегации России на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил в интервью ТАСС, что на Украине сегодня действует жесточайшая цензура, которая приводит к риску расправ над школьниками, изучающими российский исторический контент.

Поэтому, по его словам, рекомендовать им его изучение в настоящее время опасно.

«Что касается Интернета, то и сегодня украинские школьники могут находить наш исторический контент в сети. И находят. Но при этом известно, что на Украине действует жесточайшая цензура. Я не возьму на себя моральную ответственность призывать украинских школьников читать российские ресурсы, чтобы местные бандиты, воспользовавшись этим, потом расправились с подростком или его родителями», — сказал Мединский.

При этом он добавил, что лучшее, что можно сделать — это обеспечить выполнение всех целей спецоперации, поставленных президентом.

«В этом смысле наша армия сейчас делает для украинских школьников больше, чем кто бы то ни был», — добавил политик.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что Украина и страны Запада распространяют недостоверную информацию о том, что Россия якобы препятствует воссоединению эвакуированных детей с семьями.