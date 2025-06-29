Песков высказался о третьем раунде переговоров с Украиной

Кремль рассчитывает, что сроки третьего раунда переговоров с Украиной станут понятны в ближайшее время.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Нет, в ближайшее время пока нет. Мы ждём третьего раунда переговоров. Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны», — сказал Песков.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что переговоры между Россией и Украиной по-прежнему планируются в Стамбуле.