В Кремле высказались о переговорах с Украиной

Позиция Москвы в украинском урегулировании понятна, поэтому продвижение процесса во многом зависит от поведения Киева и эффективности посредничества Вашингтона. Важно учитывать также реалии на земле, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, от кого и от чего зависит ускорение переговорного процесса по Украине. "Зависит очень многое, естественно, от позиции киевского режима. Зависит от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона", - указал представитель Кремля.

Он напомнил, что позиция России "хорошо известна".

"Кроме того, есть реальное положение дел на земле, от которого нельзя абстрагироваться и которое нужно учитывать. Вот, собственно, все эти слагаемые образуют общую картину. Она сложная, непростая, но будет зависеть именно от них", - резюмировал Песков.

Его слова показали в эфире белорусского телеканала "Первый информационный". Они были записаны на полях встреч в формате ЕАЭС, состоявшихся в Минске 26-27 июня.