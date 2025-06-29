Ушаков заявил о работе России и США по устранению раздражителей в отношениях

Договоренность между Россией и Соединенными Штатами продолжать работу по устранению раздражителей в отношениях продолжается. При этом Москва пока ожидает сигнала от американцев, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в Павлу Зарубину.

«Должен быть прежде всего сигнал от Госдепартамента, потому что это именно Госдеп отложил или перенес согласованную встречу. Но договоренность о том, чтобы плотно работать по этому треку, эта договоренность сохраняется», — заверил он.

Помимо этого, Ушаков сообщил, что контакты с администрацией Штатов во время президентства Джо Байдена были, но имели совсем другую тональность.

Сейчас же стал возможен полноценный диалог с американской стороной. Работа по крайней мере носит позитивный характер, уточнил Ушаков.

Ранее Юрий Ушаков рассказал, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необязательно пройдет в Нью-Йорке, она может состояться и в другом месте. Место, как и время встречи, на данный момент не утверждено, добавил он.