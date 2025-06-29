Вдова Абэ рассказала, что благодаря мужу смогла встретиться с Путиным

Акиэ Абэ, вдова экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ, рассказала, что вместе с мужем посещала официальные мероприятия, смогла встретиться и поговорить с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, вдова выразила благодарность покойному мужу на собрании близких к нему людей, которое проходило в Токио в преддверии трехлетней годовщины со дня его гибели.

Кроме того, на мероприятие были приглашены нынешний премьер-министр Сигэру Исиба, его предшественник на этом посту Фумио Кисида и другие представители правящей Либерально-демократической партии.

«Благодаря мужу у меня была возможность поговорить по душам с президентом Путиным и с президентом Трампом с супругой, я глубоко чувствую, что ему доверяли многие [мировые] лидеры», — отметила Акиэ.

Женщина пояснила, что желает и дальше рассказывать о супруге, хочет объединить силы с присутствующими на мероприятии политиками с тем, чтобы сделать Японию лучше.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в мае 2025 года в ходе встречи с Акиэ Абэ предложил ей посетить премьерный показ обновленной версии балета «Конек-горбунок» в Большом театре.

Представитель Кремля уточнил, что российский лидер предоставил Абэ свой лимузин, чтобы она успела на мероприятие.