Посольство РФ в Каире предупредило о задержках рейсов авиакомпании Al Masria

Посольство России в Египте предупредило туристов о частых задержках и отменах рейсов египетской авиакомпании Al Masria Universal Airlines. Соответствующее предупреждение опубликовано в Telegram-канале российского диппредставительства.

"По имеющейся информации, в последнее время участились случаи задержки и отмены рейсов египетской авиакомпании Al Masria. В этой связи рекомендуем россиянам учитывать данный фактор при планировании отпусков и зарубежных поездок", - говорится в сообщении.

16 июня Росавиация предупредила, что зимой может отказать авиакомпании в чартерах из Египта, если та не увеличит регулярность своих полетов в РФ в разы к августу текущего года. Глава Росавиации Дмитрий Ядров тогда отметил, что практически каждый второй рейс Al Masria выполняется с задержкой, и подчеркнул, что такое отношение к пассажирам недопустимо. Гендиректор авиакомпании Шерин Фарид пообещала восстановить регулярность выполнения рейсов Al Masria в течение двух недель.

29 апреля стало известно, что авиакомпания сокращает полетную программу в Россию на фоне периодических задержек рейсов. Также сообщалось, что авиакомпания пересмотрела полетное расписание перед началом туристического сезона для трех отечественных туроператоров: Coral Travel, Fun & Sun и Anex Tour.