В Госдуме высказались о ситуации между Азербайджаном и Россией

Поводом для выступления Министерства культуры Азербайджана и мер по сокращению обмена в культурной области стали события, связанные с задержаниями на Урале, и такая реакция Баку гипертрофирована, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Минкультуры Азербайджана отменило все культурные мероприятия по линии государственных и частных учреждений России. Поводом для таких мер послужили действия сотрудников российских правоохранительных органов в отношении азербайджанцев в Свердловской области.

Депутат указал, что заявление ведомства связано с общим курсом Азербайджана, который стал ярко проявляться после эпизода с крушением самолета азербайджанских авиалиний. Однако на самом деле это все только поводы, которым на правительственном уровне дается преувеличенное значение, объяснил он.

«Азербайджан давно идет определенным курсом, который у нас принято было не замечать, поскольку существовала видимость добрососедских отношений и стратегического партнерства. В Азербайджане же до поры до времени поддерживали эту видимость особых отношений с Россией, исходя из тех задач, которые он перед собой ставил для решения в свою пользу затянувшегося Нагорно-Карабахского конфликта», — сказал Затулин.

Парламентарий отметил, что стремление Азербайджана получить выгоду усугубляется желанием Баку вырваться вперед, продемонстрировать свою особость и самостоятельность. Вместе с тем Азербайджан поддерживает контакты и снабжает Украину, двусмысленно ведет себя по отношению к Ирану, сотрудничая с Израилем, указал он.

«Поэтому то, что сейчас произошло, у меня никакого удивления не вызывает. Повод мог быть разный — самолет, облава на преступников и так далее. Важно, что это все гипертрофируется и все это подается как злая воля со стороны России, с которой надо пересматривать отношения», — объяснил депутат.

Ранее Баку выразил протест из-за задержания граждан Азербайджана в Екатеринбурге. По данным ГУ МВД РФ по Свердловской области, задержания были связаны с подозрениями лиц в совершении ими преступлений в прошлом.