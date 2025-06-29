Вашингтон не прекратил поставлять оружие на Украину, однако часть поставок прекращена. Об этом в интервью каналу «Россия» заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В интервью репортер напомнил, что при общении российской стороны с прежней администрацией Белого дома главным раздражителем были поставки вооружений на Украину.

«Сейчас непонятно… Продолжаются поставки?» — поинтересовался журналист.

«Какие-то продолжаются, а какие-то нет, насколько я знаю», — ответил Ушаков.

В июне британская пресса сообщала, что Киев столкнулся с прекращением военных поставок со стороны США.