Москва сожалеет о решениях Баку по отмене мероприятий по линии РФ в связи с событиями в Екатеринбурге, где правоохранительные органы пресекли деятельность этнической группировки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями. Важно продолжать работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые по мнению азербайджанской стороны послужили причиной для таких демаршей", - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС о том, как в Кремле оценивают отмену Баку мероприятий по линии РФ в связи с задержанием выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге.

Ранее Министерство культуры Азербайджана заявило об отмене в стране всех культурных мероприятий по линии российских государственных и частных учреждений. Также парламентская делегация Азербайджана отменила свое участие в запланированном заседании комиссии Милли Меджлиса (парламента) страны и Федерального собрания России по межпарламентскому сотрудничеству в Москве. Поводом для таких решений названы действия правоохранительных органов в Екатеринбурге, которые пресекли деятельность этнической группировки. В Баку выразили протест по поводу действий силовиков, утверждая, что в ходе рейдов двое азербайджанцев были убиты и несколько человек получили травмы.

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О действиях правоохранительных органов

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области сообщили, что правоохранительные органы пресекли деятельность этнической группировки. Возбуждено уголовное дело по "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, убийство по найму, покушение на убийство по найму). По версии следствия, фигуранты причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, приглашенный в МИД Азербайджана временный поверенный в делах РФ Петр Волоковых дал необходимые разъяснения по ситуации.