Ушаков: встреча Путина и Трампа возможна в любой момент

Встреча лидеров России и США возможна в любой момент. Вопрос стоит на повестке дня, но пока «не перешел в практическую плоскость». Об этом в интервью каналу «Россия» заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В интервью разговор зашел о предстоящем в октябре 80-летнем юбилее ООН. Репортер спросил у Ушакова, «возможно ли представить, что наш президент полетит в Нью-Йорк» и встретится с Трампом в рамках праздничных мероприятий?

«Представить можно все что хотите. Но все-таки на этот счет должна быть предварительно достигнутая договоренность между двумя лидерами. Если она будет, то возможна и поездка», — ответил Ушаков.

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По его словам, если лидеры «договорятся о других параметрах встречи», то она может произойти и в другом месте, необязательно в Нью-Йорке.

«Идет рабочий контакт постоянно с американцами. Вопрос на повестке дня имеется, но пока в практическую плоскость не перешел… Эта встреча вполне может состояться. Где и когда, пока сказать трудно, конечно», — подчеркнул помощник президента.

Ушаков не исключил, что возможен вариант внезапной встречи Путина и Трампа — «в любой момент», если лидеры договорятся «сами обо всем поговорить».

Президентский помощник добавил, что с администрацией Байдена «тональность диалога была другая», тогда стороны не собирались отказываться от своих позиций. Сейчас есть возможность посмотреть, где могут быть сдвиги, а «сама работа несет характер дружеского партнерского общения».