Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла инициативу об обысках трансгендеров* в Шотландии.

Она привела выдержку из СМИ, где говорилось, что в Шотландии задержанные трансгендеры могут требовать, чтобы верхнюю и нижнюю части их тела обыскивали полицейские разных полов.

«А мы в детстве не верили, что существуют кентавры», — написала дипломат в Telegram.

Ранее в Шотландии запретили участие трансгендеров в женских турнирах.

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