Нарышкин рассказал о новом телефонном разговоре с главой ЦРУ

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин рассказал о телефонном разговоре с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, в ходе которого они договорились о дальнейших контактах. Об этом передает РИА Новости.

«Я имел телефонный разговор с моим американским коллегой, и мы зарезервировали друг для друга возможность в любой момент созвониться», — подчеркнул он.

Глава СВР Нарышкин высказался за продолжение переговоров с Украиной

По словам Сергея Нарышкина, вместе с главой ЦРУ они готовы и в дальнейшем обсуждать «интересующие вопросы» в ходе новых звонков.

Ранее директор СВР РФ заявил о необходимости продолжать переговоры России и Украины. Кроме того, он посчитал очень важным обсуждение гуманитарных вопросов в ходе прошедших раундов встреч.