Заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной посредством давления или применения силы, о которых говорил президент Франции Эмманюэль Макрон, невозможно. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Подтолкнуть Россию за стол переговоров можно только логикой и аргументами. Подтолкнуть Россию за счет какого-то давления или силы невозможно», — рассказал официальный представитель Кремля в разговоре с журналистом «России-1» Павлом Зарубиным.

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